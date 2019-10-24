Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Şu ana kadar bölgede kontrolümüze geçen alan...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Barış Pınarı Harekatı) Şu ana kadar bölgede kontrolümüze geçen alan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Şu ana kadar bölgede kontrolümüze geçen alan...

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Salonda katılımcılardan görüntü ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 105. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Salonda katılımcılardan görüntü

ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 105. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde konuştu. (6)

Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) Şu ana kadar bölgede kontrolümüze geçen alan büyüklüğü 4 bin 220 kilometrekareye ulaştı."

Erdoğan: "Askerlerimiz ve Suriye Milli Ordusu harekat alanını tarıyor. Bu arada teröristler karşımıza çıkarsa onları tepelemek en tabii hakkımızdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Barış Pınarı Harekatı) Şu ana kadar bölgede kontrolümüze geçen alan...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:38 Kaynak: AA
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