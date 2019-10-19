Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Barış Pınarı Harekatından dolayı bize silah ambargosu uygulayanlar, eli kanlı katilleri silah ve mühimmata boğmuştur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

"Afrika sevdalısı bir siyasetçiyim"

" Türkiye'nin kıtayla bin yılı aşan geçmişini bilmeyenler bizi zaman zaman Afrika'da ne işiniz var diye suçluyor"

"Yıllarca kıtanın kaynaklarını sömürenler Afrikalının canı, elması, petrolü üzerinden kendilerine ikbal devşirenler, Türkiye'nin eşitlik ve saygı temelinde yürüttüğü iş birliğini hazmedemiyorlar. İstiyorlar ki Afrika halkları kendilerine bağımlı olamaya devam etsin. İstiyorlar ki Afrika'nın doğal kaynakları kıtayı değil, batılı devletleri zengin etsin"

"Kendi vatandaşlarına hak gördüklerini Afrika ve diğer coğrafyalar için lüks görüyorlar"

"Özgürlüğü size ve bize çok görüyorlar"

"Bugün bize hak, hukuk ve özgürlük dersi verenlerin geçmişinde ya katliam ya işgal ya da sömürgecilik lekesi vardır"