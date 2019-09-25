Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barron'u kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barron'u kabul etti

1 saat önce

NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barron'u kabul etti, System.String[]

NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron'u kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Parlamentolararası Birlik Başkanı Barron ile bir araya geldi.

BM Genel Merkezi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.

Birleşmiş Milletler, New York, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:04 Kaynak: AA
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