Cumhurbaşkanı Erdoğan Bartın'da
47 dakika önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın Valiliğini ziyaret etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Bartın
Valiliğini ziyaret etti.
Valiliğe gelişinde polis tören mangasını selamlayan Erdoğan, Vali Sinan Güner
tarafından karşılandı.
Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Erdoğan, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan
, ziyareti sırasında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"na katılan birliklere mesaj gönderen Erdoğan, tatbikat dolayısıyla başarı dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, valilikten ayrılışında kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 08:18 Kaynak: AA
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