Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuştu: (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuştu: (1)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 bin 134 araçlık otoparkının yanı sıra 3 helikopter pisti de olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yabancı misafirlere de hizmet vereceğini belirterek, "Bu şu demektir: Yani artık İstanbul aynı zamanda uluslararası bir sağlık merkezi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuştu: (1), System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 bin 134 araçlık otoparkının yanı sıra 3 helikopter pisti de olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yabancı misafirlere de hizmet vereceğini belirterek, "Bu şu demektir: Yani artık İstanbul aynı zamanda uluslararası bir sağlık merkezi durumuna gelmiştir." dedi.

Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılış törenindeki konuşmasında, Japon Başbakanı Şinzo Abe ile hizmete sokulan hastanenin ülke, millet ve güzel İstanbul için hayırlı olmasını diledi.

Japonya Başbakanı Abe'ye açılışa katıldığı için teşekkür eden Erdoğan, yüklenici firmasından mühendisine, işçisinden müteahhidine kadar bu eserin inşasında emeği, alınteri, katkısı bulunanlara da teşekkürlerini sundu.

Geçmişte Japon firmalarla Marmaray ve Osman Gazi Köprüsü gibi çok önemli altyapı projelerine imza attıklarını hatırlatan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün köklü ve çok boyutlu Türk-Japon dostluğuna yeni bir halka daha ekliyoruz. Hastanemizin adını iki ülkenin iş birliğine yaraşır şekilde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak belirledik. Yine ismiyle müsemma olması için hastanemizin çevresindeki 15 dönümlük alanı binden fazla çam ve baharın müjdecisi kiraz çiçeği sakura ağacıyla donattık, donatmaya da devam edeceğiz. Bu bizim özellikle dostluğumuzun kalıcı olmasını inşallah sembolize eden adımlar oluyor. Sadece estetik bakımdan değil, teknolojik altyapısı, müştemilatı, konumu, imkanları ve diğer özellikleriyle İstanbul'un gurur abidelerinden olacak bir eseri daha ülkemize kazandırdık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rönesans ve Sojitz firmalarının müşterek olarak bu muhteşem eseri inşa etmelerinin Türk-Japon iş birliğinin, dayanışmasının bir ifadesi olduğunu vurgulayarak, 789 bin metrekare arsa alanı üzerine kurulu 1 milyon 21 bin metrekare kapalı alanıyla hastanenin şimdiden dünyanın sayılı hastaneleri arasına girdiğini kaydetti.

Çevre ve enerji dostu olan hastanenin, kamu-özel ortaklığının en güzel örneklerinden biri olduğunu belirten Erdoğan, 456'sı yoğun bakım olmak üzere 2 bin 682 yatağı, 725 poliklinik odası ve 90 ameliyathane masasıyla bu eserin bilhassa Kovid-19 salgınıyla mücadelede kritik bir rol oynayacağını anlattı.

"Sağlık turizminde Türkiye'nin marka eserlerinden biri olacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplam 107 branşta hizmet verecek hastanede tam kapasiteye ulaşıldığında günlük 35 bin ayaktan hasta alınmasını ve 500 özellikli ameliyat yapılmasının planlandığını belirerek, şöyle devam etti:

"8 bin 134 araçlık otoparkının yanı sıra 3 helikopter pisti de olan hastanemiz milletimizle beraber İstanbul Havalimanı'na yakınlığıyla yabancı misafirlerimize de hizmet vercektir. Bu şu demektir: Yani artık İstanbul aynı zamanda uluslararası bir sağlık merkezi durumuna gelmiştir. Bunun özellikle başatı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'dir. Öbür tarafta yine Yeşilköy'de hemen pistin yanında malum rahmetli Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'dir. Bir diğeri de Kovid sürecinde rahmetli olan Feriha Öz Hastanesi, o da Sancaktepe'dedir. Bunlar 1005 artı 1005 olmak üzere yataklı iki hastanedir. Bunlar geçici bir sahra hastanesi değildir. Bunları kalıcı özellikte inşa ettik. Bunlar da gerçekten plan, proje noktasında muhteşem hastaneler oldu. Yine bu süreç içerisinde bir de 100 yataklı Hadımköy'de daha önce askerlerimiz için Sultan 2. Abdülhamid tarafından inşa edilmiş olan hastaneyi restore ederek, o da muhteşem bir eser oldu. İnşallah onu da Yeşilköy Acil Hastanesi'yle beraber aynı gün açacağız. Kaliteli ve kapsayıcı sağlık hizmetinin değerinin çok daha iyi anlaşıldığı bir dönemde burası sağlık turizminde Türkiye'nin marka eserlerinden biri olacaktır."

(Sürecek)

Şehir Hastanesi, Başakşehir, Sakura, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 02:26 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuştu: (1) - Son Dakika

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