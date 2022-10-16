Cumhurbaşkanı Erdoğan, maden faciasının yaralılarını ziyaret etti: 5'inin durumu ağır, umutsuz değiliz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, maden faciasının yaralılarını ziyaret etti: 5'inin durumu ağır, umutsuz değiliz

16.10.2022 16:46

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'daki 41 işçinin yaşamını yitirdiği maden ocağı patlamasından yaralı olarak çıkarılan madencilerin son durumunu öğrenmek için Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti. Ziyaret sonrası Erdoğan, "5 tanesinin durumu ağır. Şu anda yapılması gereken müdahaleleri doktorlarımız yapıyor. Umutsuz değiliz. Hepsi daha iyi bir konumdalar. Entübe konumda olanlar var. Doktorlarımız 24 saat yanlarındalar" açıklamasını yaptı.

Bartın'da 14 Ekim akşamı saat 18.00 sularında Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında patlama meydana geldi.

CAN KAYBI 41 OLDU

Dün Bartın'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgedeki incelemelerinin ardından konuşma yaptı. Erdoğan açıklamasında bir madencinin daha cansız bedenini ulaşıldığını belirterek, "Merhumlarımızın sayısı 41 oldu, çok yönlü soruşturma başlatıldı" dedi.

BAKAN KOCA "5'İNİN DURUMU AĞIR" DEMİŞTİ

Bakan Koca, dün Amasra'da meydana gelen maden patlamasında yaralanan ve ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edilen yaralı madencileri ziyaret etti. Ziyaretin ardından hastane önünde açıklama yapan Koca, maden patlamasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Koca, "Bartın'da şu an takip edilen 3 hastamız var. Genel durumları iyi, solunum cihazına bağlı olan bir hastamız yok. Zannediyorum 2 veya 3 gün içinde taburcu edebiliriz Biraz önce hastalarımızı ziyaret ettim. Her biriyle ilgili arkadaşlarımızla birlikte değerlendirmeleri yaptık. Devamında da yakınlarına bilgi verdik. 6 hastamızın 5'inin durumları ciddi. 5'i de solunum cihazına bağlı ve yanık yüzdeleri yüzde 65 ila 85 arasında değişmekte. Hatta bir hastamız dün nakli yapılırken hastanemize aldığımızda arrest dediğimiz, kalbinin durduğu ve canlandırma ile geri dönen bir hastamızdı. O hastamızın düne göre durumunun daha iyi olduğunu söyleyebiliriz ama ciddiyetini korumaya devam ediyor. Yanık hastalarının durumlarının yani 5 hastanın durumlarının ciddi olduğunu, özellikle ilk 4 günün kritik olduğunu, bütün arkadaşlarımızın yanık merkezinde, yoğun bakım ünitesinde ilgili branşlarla birlikte hassasiyetle takip ettiklerini söyleyebilirim." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YARALILARA ZİYARET

Bakan Koca'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin bilgi almak üzere Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti.

VANTADAŞLARLA AYAK ÜSTÜ SOHBET ETTİ

Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanedeki vatandaşlarla ayaküstü sohbet etti.

BAKAN KOCA DA EŞLİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastanede, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan ve ambulans uçakla İstanbul'a getirilen 6 madencinin tedavi gördüğü servisi ziyaret etmesi ve işçilerin sağlık durumuna ilişkin bilgi alması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile hastanenin koordinatör başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit de eşlik ediyor.

"UMUTSUZ DEĞİLİZ"

Ziyaret sonrası konuşan Erdoğan, "Ambulans uçakla buraya getirildiler. 5 tanesinin durumu ağır. Doktorlarımız gerekli bilgileri verdi. Şu anda yapılması gereken müdahaleleri doktorlarımız yapıyor. Umutsuz değiliz. Hepsi daha iyi bir konumdalar. Entübe konumda olanlar var. Doktorlarımız 24 saat yanlarındalar." dedi.

BAKAN DÖNMEZ: İLK BELİRLEMELERE GÖRE GRİZU PATLAMASI

Dün akşam patlamanın nedenine ilişkin açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise, "Havalandırma tertibatı sağlıklı olarak çalışıyor, kısmı göçükler var. İlk değerlendirmeye göre grizu patlaması oldu. Bütün arama kurtarma ekipleri görev başında, herhangi bir eksiklik yok. İçeride bir devam eden yangın yok. Ama olumsuz bir şey gelişir, anında müdahale etmek icap eder, o maksatla bulunduruluyor. Şu anda net bir netice yok. Biraz önce ifade ettim, ilk değerlendirmeler grizu patlaması şeklinde" şeklinde konuştu.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı da patlamayla ilgili harekete geçti. Savcılık tarafından patlamaya ilişkin soruşturma başlatılırken, 3 savcıya görevlendirme yapıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '6 yaralımızdan 5 tanesinin durumu biraz ağır, bir tanesinin şuuru açık' Cumhurbaşkanı Erdoğan: '6 yaralımızdan 5 tanesinin durumu biraz ağır, bir tanesinin şuuru açık' Cumhurbaşkanı Erdoğan: '6 yaralımızdan 5 tanesinin durumu biraz ağır, 1 tanesinin şuuru açık' Cumhurbaşkanı Erdoğan: '6 yaralımızdan 5 tanesinin durumu biraz ağır, 1 tanesinin şuuru açık'
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Şehir Hastanesi, Başakşehir, Güncel, Son Dakika

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