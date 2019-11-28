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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir'i yalnız bırakmadı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Fatih Terim Stadı'na gelerek, Başakşehir-Roma maçını tribünden takip etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir'i yalnız bırakmadı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Fatih Terim Stadı'na gelerek, Başakşehir- Roma maçını tribünden takip etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Medipol Başakşehir'i yalnız bırakmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. haftasında karşılaştığı Roma müsabakası için Başakşehir Fatih Terim Stadı'na gelerek, turuncu-lacivertli takıma destek verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da eşlik etti.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Terim Stadı, Cumhurbaşkanı, Başakşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:05 Kaynak: İHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir'i yalnız bırakmadı
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