Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başbakan Olarak, Cumhurbaşkanı Olarak, Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başbakan olarak, cumhurbaşkanı olarak, büyükşehir ve ilçe belediyeleri olarak İstanbul'un taleplerine cevap verebilmek için gece gündüz çalıştık, çabaladık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başbakan olarak, cumhurbaşkanı olarak, büyükşehir ve ilçe belediyeleri olarak İstanbul'un taleplerine cevap verebilmek için gece gündüz çalıştık, çabaladık. Hamdolsun kendisine yapılan her işin, getirilen her hizmetin karşılığını veren bir şehir olarak İstanbul da bize sahip çıktı. Girdiğimiz her mücadelede İstanbul'u yanımızda bulduk."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Ekrem İmamoğlu'dan, Erdoğan'a Binali Yıldırım Sorusu: Ona da Söyleyecek mi?

Binali Yıldırım: Metro Tavşantepe'den Tuzla'ya Gelecek

HSK, Cumhurbaşkanı'na Hakaret Davasında Beraate Hükmeden Hakime Yer Değiştirme Cezası Verdi

Erdoğan Müjdeyi Vermişti! Elektrik Tüketim Desteği Ödemeleri Başladı