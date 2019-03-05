Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başbakan Olarak, Cumhurbaşkanı Olarak, Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başbakan olarak, cumhurbaşkanı olarak, büyükşehir ve ilçe belediyeleri olarak İstanbul'un taleplerine cevap verebilmek için gece gündüz çalıştık, çabaladık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başbakan olarak, cumhurbaşkanı olarak, büyükşehir ve ilçe belediyeleri olarak İstanbul'un taleplerine cevap verebilmek için gece gündüz çalıştık, çabaladık. Hamdolsun kendisine yapılan her işin, getirilen her hizmetin karşılığını veren bir şehir olarak İstanbul da bize sahip çıktı. Girdiğimiz her mücadelede İstanbul'u yanımızda bulduk."
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:20 Kaynak: AA
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