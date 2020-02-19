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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başbakanlığım boyunca YAŞ'larda önüme tek bir FETÖ'cünün dosyası gelmedi.
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başbakanlığım boyunca YAŞ'larda önüme tek bir FETÖ'cünün dosyası gelmedi.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:28 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başbakanlığım boyunca YAŞ'larda önüme tek bir FETÖ'cünün dosyası gelmedi. Gelen dosyalar hep mütedeyyin insanlarla ilgiliydi"
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