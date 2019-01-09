Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başınızdaki Fetö Denen Adamın Arkasındakiler Ne Zamana Kadar Arkasında...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başınızdaki Fetö Denen Adamın Arkasındakiler Ne Zamana Kadar Arkasında...

19 dakika önce

IHAAW140242-SIY/09-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başınızdaki FETÖ denen adamın arkasındakiler ne zamana kadar arkasında durur bilemem ama eninde sonunda o da gelecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
IHAAW140242-SIY/09-01-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başınızdaki FETÖ denen adamın arkasındakiler ne zamana kadar arkasında durur bilemem ama eninde sonunda o da gelecek" dedi. 09.01.2019 14: 02: 42 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:08 Kaynak: İHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çeyrek Asır Sonra Bulunan Kayıp Paraşütçünün Nasıl Hayatta Kaldığı Ortaya Çıktı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Poşet Uygulaması ile İlgili İlk Kez Konuştu: Anacığım Evde File Dokurdu

Son Dakika! Erdoğan Duyurdu: Oy Kullanmak İçin İkametini Taşıyanlar İçin İçişleri Bakanlığı Harekete Geçecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 14:27:57. #4.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başınızdaki Fetö Denen Adamın Arkasındakiler Ne Zamana Kadar Arkasında...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]