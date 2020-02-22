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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başka ülkelerin, darbecilerin, gezici vandalların çıkarlarını savunan bir...
6 saat önce
Bergama ilçesinde kurulan platformdan vatandaşlara hitap Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Bergama ilçesinde vatandaşlara hitap etti.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 07:42 Kaynak: AA
Bergama ilçesinde kurulan platformdan vatandaşlara hitap
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması
İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Bergama ilçesinde vatandaşlara hitap etti.
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