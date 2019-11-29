Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başka yerlerde üretilen bilginin ezbercisi, kopyacısı, tekrarcısı değil...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Başka yerlerde üretilen bilginin ezbercisi, kopyacısı, tekrarcısı değil... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başka yerlerde üretilen bilginin ezbercisi, kopyacısı, tekrarcısı değil...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başka yerlerde üretilen bilginin ezbercisi, kopyacısı, tekrarcısı değil bizatihi bilginin membaı haline gelen üniversitelere sahip olmanın hayaliyle yaşıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başka yerlerde üretilen bilginin ezbercisi, kopyacısı, tekrarcısı değil bizatihi bilginin membaı haline gelen üniversitelere sahip olmanın hayaliyle yaşıyoruz."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:38 Kaynak: AA
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