Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Başka yerlerde üretilen bilginin ezbercisi, kopyacısı, tekrarcısı değil... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başka yerlerde üretilen bilginin ezbercisi, kopyacısı, tekrarcısı değil...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başka yerlerde üretilen bilginin ezbercisi, kopyacısı, tekrarcısı değil bizatihi bilginin membaı haline gelen üniversitelere sahip olmanın hayaliyle yaşıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:38 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başka yerlerde üretilen bilginin ezbercisi, kopyacısı, tekrarcısı değil bizatihi bilginin membaı haline gelen üniversitelere sahip olmanın hayaliyle yaşıyoruz."
Economist: NATO Zirvesi'nde birçok liderin aklında Türkiye'deki nükleer bombalar olacak İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapılıyor Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Tedavi süreci bitmiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan, tezkeresine 10 gün kalan askere kalem hediye etti