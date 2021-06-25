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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başka yerlerde yeni adımların hazırlıkları içindeyiz - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başka yerlerde yeni adımların hazırlıkları içindeyiz

25.06.2021 17:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başka yerlerde yeni adımların hazırlıkları içindeyiz, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Yaptığımız harekatlara karşı çıkanlar, terör örgütlerini ve rejimleri savundukları kadar sizlerin hayatını ve geleceğini sahiplenmedi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Yaptığımız harekatlara karşı çıkanlar, terör örgütlerini ve rejimleri savundukları kadar sizlerin hayatını ve geleceğini sahiplenmedi. Aynı çarpık durumu Libya'dan Karadağ'a her konuda yaşadık ama biz ülkemizin ve milletimizin hak ve menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu yapmaktan asla çekinmedik. Geçtiğimiz günlerde Şuşa'ya giderek kardeşlerimizin kurtuluş sevincine ortak olduk. Başka yerlerde yeni adımların hazırlığı içindeyiz. Eğer Türkiye, dışarıda böylesine güçlü bir güvenlik kuşağı oluşturamazsa, vatan toprakları içinde bize ne huzur verirler ne refah yaşatırlar" dedi.

?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi, MOBSAN Sanayi Sitesi ve yapımı tamamlanan stadyumun da aralarında olduğu projelerin toplu açılış törenine katıldı. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hatay Valisi Rahmi Doğan, milletvekilleri, Cumhur İttifakı il ve ilçe teşkilatları ile çok sayıda davetli katıldı.

Dünya ile birlikte Türkiye'nin de yaklaşık 1,5 yıldır koronavirüs salgınının etkisi altında olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hamdolsun sağlık hizmetlerinden gıda ve kamu güvenliğine kadar her alanda ülkemiz bu sıkıntılı süreci başarıyla yürüttü. Gelişmiş ülkeler bile çok ciddi bocalarken pek çok alanda çaresizliğe mahkum olurken, biz meselelerimizi çözerek yolumuza devam ettik. Salgın dönemi aynı zamanda kendi iktidarını ülkenin ve milletin felaketinde arayan zihniyetin gerçek yüzünü de görmemizi sağladı. Hatırlarsanız şehir hastanelerini yaparken birileri çıkıp 'ülkede bu kadar hastaneye ne ihtiyaç var?' dediler. Ama biz yolumuza devam ettik. Eğer böylesine yüksek kapasiteli ve donanımlı hastanelerimiz olmasaydı salgının zirve yaptığı dönemleri biz nasıl atlatacaktık? Aynı kafa inşa ettiğimiz bölünmüş yollardan hızlı demiryolu hatlarına, havalimanlarından köprülere, barajlardan millet bahçelerine kadar her projeyi engellemenin, çamur atmanın gayreti içinde olmuştur. Bunların temel hizmetlerden alt yapı yatırımlarına, diplomasiden güvenliğe kadar ülke için yapılan hiçbir hizmete destek verdiğini görmedik. Dünyanın bizi takdirle takip ettiği, örnek aldığı hususlar bunların dilinde yalanın, iftiranın, çarpıtmanın aracı haline dönüşmektedir. Türkiye'yi demokraside ve ekonomide küresel sistemin en üst sıralarına çıkarmak için girdiğimiz her mücadelede bunlar karşımızda yer aldı. Ülkemizin önünü kapatmak, yükselişini engellemek isteyenler ne diyorsa, hangi argümanları kullanıyorsa, hangi senaryoları sahneliyorsa bunlar da aynı yolu takip ediyorlar. Hiç uzağa gitmeye gerek yok Hatay bunun en yakın ve acı şahididir" dedi.'TEHDİTLERİ KAYNAĞINDA KURUTACAĞIZ'Sınır ötesi harekatlara başladıklarını, Türkiye'ye yönelik tehditleri kaynağında kurutacaklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütü bir yandan güneyimizdeki eli kanlı rejim, diğer yandan sınırlarımız ve halkımıza saldırmaya başlayınca biz ne yaptık? 'Vatanımıza yönelik tehditleri kaynağında kurutacağız' diyerek sınır ötesi harekatlara başladık. Sınırlarımızı güvenlik altına alarak, ülkemize kurulmaya çalışılan tuzağı yerle yeksan ettik. Bu kadim coğrafyaya dayatılan senaryoları hamdolsun boşa çıkardık. Yaptığımız harekatlara karşı çıkanlar, terör örgütlerini ve rejimleri savundukları kadar sizlerin hayatını ve geleceğini sahiplenmedi. Aynı çarpık durumu Libya'dan Karadağ'a her konuda yaşadık ama biz ülkemizin ve milletimizin hak ve menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu yapmaktan asla çekinmedik" diye konuştu.'YENİ ADIMLARIN HAZIRLIKLARI İÇİNDEYİZ'Geçtiğimiz günlerde Şuşa'ya yaptığı ziyareti hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçtiğimiz günlerde Şuşa'ya giderek kardeşlerimizin kurtuluş sevincine ortak olduk. Başka yerlerde yeni adımların hazırlığı içindeyiz. Eğer Türkiye, dışarıda böylesine güçlü bir güvenlik kuşağı oluşturamazsa, vatan toprakları içinde bize ne huzur verirler ne refah yaşatırlar. Bu basit gerçeği göremeyenlerin bir de büyük büyük laflarla milletimizden ülkeyi yönetme yetkisi istediklerine şahit oldukça, kendimizi acı acı gülmekten alıkoyamıyoruz. Bunlardan biri geçtiğimiz günlerde Avrupa'dan kendisine birtakım sözler verildiğini söyleyerek, güya kendince bir Suriye politikası anlatıyor. Biz Suriye politikası konusunda 10 yılı aşkın süredir bu sözleri belki yüzlerce, binlerce defa dinledik. Karşımızdakilerin gerçek yüzlerini gerçek niyetlerini gördük, ona göre kendi yolumuzu çizdik. Sırtını sıvazlayan, kulağına 3- 5 hoş kelime eden, eline yalan yanlış bir şeyler tutuşturan tescilli Türkiye düşmanlarının peşine düşerek, ülkenin geleceğine talip olmaya kalkanların sonu hüsrandır. Karşımızda bir türlü yerli ve milli olmayı başaramayan bir anlayış var. Milletin gönlüne girmeye çalışmak yerine, gözünü dışarıya diken bu zihniyete rağmen ülkemizi büyütmeye, güçlendirmeye, hedeflerine doğru ilerletmeye biz devam edeceğiz. Hatay'dan, 2023'e doğru giderek artacağı anlaşılan bu mücadelede bize sizlerden daha güçlü destek istiyoruz."BAKAN VARANK: HEDEF 500 MİLYON DOLARCumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından telekonferans yöntemiyle ilk önce MOBSAN Sanayi Sitesi'nin açılışına katıldı. Sitenin açılış kurdelesini kesen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin örnek sanayi sitelerinden birinin açılışını gerçekleştirdiklerini kaydederken, "Burası 465 bin metrekare üzerine kurulu, 100 fabrikadan oluşuyor. Bu fabrikalardan 85'i üretime geçti. 15'i taşınma aşamasında. 6 bin Hataylı burada çalışıyor. Hedef 10 bin istihdam, 500 milyon dolar ihracat" dedi.ENERJİ BAKANI DÖNMEZ: ARZ GÜVENLİĞİNE ESNEKLİK KAZANDIRACAKCumhurbaşkanı Erdoğan, ardından BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi'nin açılışını yaptı. Tesisin kurdelesini kesen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 110 milyon metreküp depolama ve 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesiyle Ertuğrul Gazi'nin, arz güvenliğine önemli bir esneklik kazandıracağını kaydetti. Bakan Dönmez, şunları söyledi: "Ertuğrul Gazi, mevcut gazlaştırma hacmiyle dünyadaki mevcut FSRU'lar içerisinde en fazla gazlaştırma kapasitesine sahip üst segment bir gemi. Sisteme hızlı entegre olması ve yüksek mobilitesi sayesinde ihtiyaç duyulan bölgeye gemimizi hızla sevk edeceğiz. Böylece tüketimin yoğun olduğu bölgelerde hızlı bir şekilde yeni kaynak noktaları oluşturacağız. Ertuğrul Gazi'nin ilk gaz dolum operasyonunu yani gemiden gemiye LNG transferini de önümüzdeki hafta salı günü 29 Haziran'da gerçekleştireceğiz. TANAP ve TürkAkım gibi uluslararası boru hatlarımızla kaynak ülke ve güzergah çeşitliliğimizi artırdık. FSRU, LNG ve yer altı doğal gaz depolama tesislerimizle de sistemin işleyişini garanti altına alacak doğalgazı depoluyoruz. Günlük 359 milyon metreküpe ulaşan günlük gaz girişimiz ve 4,5 milyar metreküplük depolama kapasitemiz sayesinde, geçtiğimiz kışı hiçbir sorun yaşamadan atlattık. 19 Ocak günü 272 milyon metreküpe, 20 Ocak günü de 280 milyon metreküpe ulaşan tüm zamanların doğalgaz tüketim rekorunu bu sayede hiçbir kesintiye ya da kısıntıya gitmeden karşıladık. Ertuğrul Gazi, sadece devasa yapısıyla değil, sahip olduğu çevreci özellikleriyle de benzerlerinden ayrılıyor. Gemimiz gazlaştırma operasyonunda deniz suyu yerine, 'Glikol Water' adı verilen özel bir sıvıyı kullanıyor. Böylece deniz suyuyla temas etmeden bütün operasyonu kendi özel teknolojisiyle yürütüyor."HATAY STADYUMU HİZMETE GİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki bakanlarla birlikte Hatay Stadyumu'nun açılış kurdelesini kesip, Hataylılara hayırlı olması dileğinde bulundu.


- Hatay
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başka yerlerde yeni adımların hazırlıkları içindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başka yerlerde yeni adımların hazırlıkları içindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başka yerlerde yeni adımların hazırlıkları içindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başka yerlerde yeni adımların hazırlıkları içindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başka yerlerde yeni adımların hazırlıkları içindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başka yerlerde yeni adımların hazırlıkları içindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başka yerlerde yeni adımların hazırlıkları içindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başka yerlerde yeni adımların hazırlıkları içindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başka yerlerde yeni adımların hazırlıkları içindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başka yerlerde yeni adımların hazırlıkları içindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başka yerlerde yeni adımların hazırlıkları içindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başka yerlerde yeni adımların hazırlıkları içindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başka yerlerde yeni adımların hazırlıkları içindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başka yerlerde yeni adımların hazırlıkları içindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başka yerlerde yeni adımların hazırlıkları içindeyiz

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Ertuğrul Gazi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başka yerlerde yeni adımların hazırlıkları içindeyiz - Son Dakika


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