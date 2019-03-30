Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başkaları Gibi Meydanlarda Verdiğimiz Sözleri Unutmadan Hepsini Tek Tek...
3 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başkaları gibi meydanlarda verdiğimiz sözleri unutmadan hepsini tek tek hayata geçirdik"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başkaları gibi meydanlarda verdiğimiz sözleri unutmadan hepsini tek tek hayata geçirdik"
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 04:53 Kaynak: AA
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