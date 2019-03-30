Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başkaları Gibi Meydanlarda Verdiğimiz Sözleri Unutmadan Hepsini Tek Tek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başkaları Gibi Meydanlarda Verdiğimiz Sözleri Unutmadan Hepsini Tek Tek...

3 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başkaları gibi meydanlarda verdiğimiz sözleri unutmadan hepsini tek tek hayata geçirdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başkaları gibi meydanlarda verdiğimiz sözleri unutmadan hepsini tek tek hayata geçirdik"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 04:53 Kaynak: AA

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