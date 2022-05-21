Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başkaları gibi seçimden seçime vatandaşın kapısını çalanlardan olmadık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve karşılanması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları ADANA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları tarafından Adana'da düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni" etkinliğinde, Yeni Adana Stadyumu'nda yer bulamayan vatandaşlara, stadın dışında kurulan sahneden hitap etti. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her karış toprağında bir şehidin yattığı bu mübarek vatanı kavgadan, kaostan medet uman kan tüccarlarının insafına bırakmayacağız."