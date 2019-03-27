Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan - Başkan Adaylarıyla Halkı Selamlama

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Başkan Adaylarıyla Halkı Selamlama

58 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıt Park Meydanı'nda düzenlenen Düzce Mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıt Park Meydanı'nda düzenlenen Düzce Mitinginde vatandaşlara hitap etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:48 Kaynak: AA

Düzce, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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