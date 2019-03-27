Cumhurbaşkanı Erdoğan - Başkan Adaylarıyla Halkı Selamlama
58 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıt Park Meydanı'nda düzenlenen Düzce Mitinginde vatandaşlara hitap etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıt Park Meydanı'nda düzenlenen Düzce Mitinginde vatandaşlara hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:48 Kaynak: AA
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