Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Büyükakın'a gençlik hizmetleri ödülünü verdi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Büyükakın'a gençlik hizmetleri ödülünü verdi

16.11.2021 16:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Büyükakın'a gençlik hizmetleri ödülünü verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılavuz Gençlik Modeli kapsamında yapılan projelerden dolayı Başkan Büyükakın'a Gençlik ve Yerel Yönetimler Yarışmasında ödül verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'nde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a kültür, sanat ve eğitim alanındaki çalışmalardan dolayı ödül verdi. Ankara Başkent Millet Bahçesinde düzenlenen festivalde Gençlik ve Yerel Yönetimler Yarışmasında gençlik çalışmaları alanında Kocaeli Büyükşehir'in Kılavuz Gençlik Modeliyle ödüle layık görüldü. Başkan Büyükakın, Büyükşehir'in KSS-e(Kültür, Sanat, Spor ve Eğitim) projesiyle ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı. Başkan Büyükakın, ''Gençlik çalışmaları ödülümüzü Cumhurbaşkanımızın elinden almak bizim için çok büyük bir gurur kaynağı olmuştur. Bu ödülde emek ve gayretleri olan tüm yol arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi ve vizyonu doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz'' dedi.

MİLLET VE ÜLKE SEVDALISI BİR GENÇLİK

Kocaeli'de kültür, sanat ve eğitim alanında gençlere yönelik hizmetlere ayrı bir önem veren Başkan Büyükakın, her fırsatta geleceğimizin teminatı olan gençlerin desteklenmesi gerektiğini ifade ediyor ve gençlik politikalarını bu yönde çiziyor. ''Türkiye ve Kocaeli, gençlerimizin ellerinde yükselecek. Millet ve ülke sevdalısı bir gençlik yetişiyor'' diyerek gençlere olan güvenini her fırsatta dile getiren Başkan Büyükakın, dünya meselelerini anlayan, yeryüzünün yaşadığı dramatik sorunların çözümüne dair sözü olan gençlerin varlığının Kocaeli'nin ve ülkemizin asıl gücü, dünyanın da vicdanı olduğunu vurguluyor.

HİZMETLER BU ÖDÜLLE TAÇLANDI

Kocaeli Büyükşehir olarak gençlerin geleceğe güvenle, bilgili ve donanımlı yetişmeleri için gereken her şeyi yaptıklarını aktaran başkan Büyükakın'ın bu hizmetleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldığı ödülle taçlandı. ''Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde çıktığımız bu yolda geleceğin teminatı olan gençlerimizin her türlü donanıma sahip bir şekilde yetişmesini, milli ve manevi değerlerle kuşanmasını vazgeçilmez bir hedef olarak görmekteyiz'' ifadesini kullanan Başkan Büyükakın, ''Yürütülen faaliyetlerin çok yönlü bir hale getirilerek gençliğin hizmetine sunulması gerekmektedir. Bu hedefler doğrultusunda Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen Gençlik ve Yerel Yönetimler temalı yarışmada elde ettiğimiz bu ödül bizim için büyük değer taşımaktadır. Aynı yolda yürümekten onur ve şeref duyduğumuz Cumhurbaşkanımızın elinden bu ödülü almak bizim için ayrı bir mutluluk kaynağıdır'' şeklinde konuştu.

KILAVUZ GENÇLİK MODELİ

Başkan Büyükakın'ın çizdiği vizyon doğrultusunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Kılavuz Gençlik Modeli, yarışmanın ''Gençliğe yönelik yapılan kültür, sanat, yayıncılık, eğitim ve spor faaliyetleri'' başlıklı bölümünde ödüle layık bulundu. Ders takviyesi, akademik gelişim, gençlere yönelik süreli yayın ve kitap yayınlama faaliyetleri, değerler eğitimi, her nevi kültür ve sanat faaliyetleri, geleneksel ve modern el sanatlarıyla ilgili yapılan çalışmalar, gençliğin fiziki gelişimiyle ilgili yapılan sportif faaliyetler gibi her türlü muhteva ve alanda gençlere yönelik yapılan faaliyetler üzerinden değerlendirme yapılan yarışmada Kocaeli Büyükşehir, Kılavuz Gençlik Modeliyle ödüle layık bulundu. Kılavuz Gençlik Modeli kapsamında yer alan Akademi Lise, Akademi Üniversite, Uluslararası Öğrenciler, Spor Okulları, Gençlik Kampları ve E-Gençlik Hizmetleri projeleri yarışmada dikkat çekti.

Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik Festivali, Togo Cumhuriyeti, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Büyükakın'a gençlik hizmetleri ödülünü verdi - Son Dakika


Son Dakika

Başbakan yardımcısının tacizine uğradığını öne süren Çinli tenisçi Peng'den haber alınamıyor 17:49 Başbakan yardımcısının tacizine uğradığını öne süren Çinli tenisçi Peng'den haber alınamıyor Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! 17:30 Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! Babası tarafından dövülerek yaşamını yitiren bebeğin annesi dehşet anını anlattı 17:09 Babası tarafından dövülerek yaşamını yitiren bebeğin annesi dehşet anını anlattı
Dev asteroit engellenemezse Dünya'ya çarpacak 16:58 Dev asteroit engellenemezse Dünya'ya çarpacak Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın 16:47 Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın Müge Anlı'da öldürülen yaşlı adamın sosyal medya hesabından cinsel organını paylaştığı ortaya çıktı 16:00 Müge Anlı'da öldürülen yaşlı adamın sosyal medya hesabından cinsel organını paylaştığı ortaya çıktı
Sürücü yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım 15:55 Sürücü yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan'a top atışıyla karşılık verdiler 15:35 Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan'a top atışıyla karşılık verdiler

Son Dakika Haberleri
17:49 Başbakan yardımcısının tacizine uğradığını öne süren Çinli tenisçi Peng'den haber alınamıyor
17:36 Dolar 10.28'e yükselerek rekor kırdı
17:29 Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin!
17:12 Kasımpaşa'da silahlı çatışma!
17:08 Babası tarafından dövülerek yaşamını yitiren bebeğin annesi dehşet anını anlattı
17:02 Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın, Sarıyer'e başkan oluyor
16:58 Ünlülerin yılbaşı tarifesi belli oldu
16:58 Dev asteroit engellenemezse Dünya'ya çarpacak
16:48 Son Dakika: Rakibimizin Karadağ'ın forveti Djurdjevic'in koronavirüs testi pozitif çıktı
16:46 Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın
Son Dakika: Sezai Karakoç hayatını kaybetti Son Dakika: Sezai Karakoç hayatını kaybetti         
17:51
Dolar 10.28'e yükselerek rekor kırdı Dolar 10.28'e yükselerek rekor kırdı         
17:37
Kasımpaşa'da silahlı çatışma! Kasımpaşa'da silahlı çatışma!         
17:13
Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın, Sarıyer'e başkan oluyor Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın, Sarıyer'e başkan oluyor         
17:02
Son Dakika: Rakibimizin Karadağ'ın forveti Djurdjevic'in koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Rakibimizin Karadağ'ın forveti Djurdjevic'in koronavirüs testi pozitif çıktı         
16:48
TSK'nın elinde kimyasal silah var mı? sorusuna Bakan Akar: Böyle bir şey söz konusu değil TSK'nın elinde kimyasal silah var mı? sorusuna Bakan Akar: Böyle bir şey söz konusu değil         
16:09
Drift şovu sonrası hem ehliyeti gitti, hem de 6 bin 700 lira ceza aldı Drift şovu sonrası hem ehliyeti gitti, hem de 6 bin 700 lira ceza aldı         
15:58
Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı         
15:52
Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar         
15:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir         
14:56
Profilo resmen iflas etti Profilo resmen iflas etti         
14:51
Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti         
14:30
Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı         
14:29
Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap         
14:05
Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı         
14:02
11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı 11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı         
13:51
Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
12:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 17:55:44. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Büyükakın'a gençlik hizmetleri ödülünü verdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement