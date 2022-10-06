Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkan Güler'e ödül verdi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkan Güler'e ödül verdi

06.10.2022 16:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkan Güler'e ödül verdi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde gençlere yönelik yapılan etkinliklerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüle layık görüldüğü bildirildi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde gençlere yönelik yapılan etkinliklerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüle layık görüldüğü bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Güler'in gençler için kültür sanat etkinlikleri, tiyatro gösterileri, kitap fuarları, sörf, kano, yelken gibi sporların gençlere tanıtacak tesislerin açılması, DAVET Merkezi'nde genç girişimcileri hayata hazırlamak adına yapılan faaliyetler, tarımsal faaliyetlerde genç girişimcilere öncelik tanınması, yeni kütüphanelerin açılması, ilçelerde yeni spor sahalarının gençlerin hizmetine sunulması, bilişim alanında yazılım kodlama eğitimlerinin verilmesi, Ordu Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilere yönelik sosyal faaliyetler gibi daha birçok projeyi uygulamayı hayata geçirdiği belirtildi.

Başkan Güler'in bu başarısının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ödülle taçlandırıldığı aktarılan açıklamada, Ankara'da düzenlenen "Tam Bana Göre Festivali"nde, Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'in "Gençlik Ödülü"nü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldığı kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Güler, ödülü kendisine layık gören Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Türkiye'nin en büyük gençlik festivali Tam Bana Göre'de gençlerle ilgili yapmış olduğumuz çalışmalardan dolayı bizlere layık görülen ödülü Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden aldık. Gençlerin başkanı olmaktan bir kez daha gurur duydum." ifadesini kullandı.

Özellikle gençler başta olmak üzere 7'den 70'e her kesime hitap eden ve ödüle layık görülen kültür sanat etkinlikleri kapsamında Ordu'nun 19 ilçesinde 78 farklı konferans ve söyleşi, 600 bin kişinin yer aldığı 118 yayınevi ve 183 yazarın katıldığı kitap fuarının gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan bu etkinliklere ise 2 milyon 152 bin vatandaş katılım gösterdi. Kültür sanat etkinliklerinin yanı sıra yeni kütüphanelerin hizmete açılması, gençleri kano, sörf, yelken, triatlon gibi sporlara yönlendirilecek tesislerin kurulması, DAVET Merkezi'nde genç girişimcileri hayata hazırlamak adına yapılan faaliyetler, tarımsal faaliyetlerde genç girişimcilere öncelik tanınması, 19 ilçede spor sahalarının yapılması, bilişim alanında yazılım kodlama eğitimlerinin verilmesi, Ordu Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilere yapılan çeşitli sosyal faaliyetlerle de bu ödülün alınmasını sağladı."

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Hilmi Güler, Ordu, Güncel, Son Dakika

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