Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başkanları şahsıma, bir diğeri yine bir konuşmasında şahsıma Parlamentonun...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Başkanları şahsıma, bir diğeri yine bir konuşmasında şahsıma Parlamentonun... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başkanları şahsıma, bir diğeri yine bir konuşmasında şahsıma Parlamentonun...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başkanları şahsıma, bir diğeri yine bir konuşmasında şahsıma Parlamentonun çatısı altında her türlü hakareti edepsizce yaptılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başkanları şahsıma, bir diğeri yine bir konuşmasında şahsıma Parlamentonun çatısı altında her türlü hakareti edepsizce yaptılar. Bunların edepsizlikleri karşısında artık susmak diye bir şey yok. Gereği neyse aynen bunlara cevabını vereceğiz."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:36 Kaynak: AA
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