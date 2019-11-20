Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Başkanları şahsıma, bir diğeri yine bir konuşmasında şahsıma Parlamentonun... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başkanları şahsıma, bir diğeri yine bir konuşmasında şahsıma Parlamentonun...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başkanları şahsıma, bir diğeri yine bir konuşmasında şahsıma Parlamentonun çatısı altında her türlü hakareti edepsizce yaptılar.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:36 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başkanları şahsıma, bir diğeri yine bir konuşmasında şahsıma Parlamentonun çatısı altında her türlü hakareti edepsizce yaptılar. Bunların edepsizlikleri karşısında artık susmak diye bir şey yok. Gereği neyse aynen bunlara cevabını vereceğiz."
Meral Akşener'den Erdoğan'a ABD ziyareti eleştirisi: Hiçbir söz alamadığı halde neden mutlu döndü TRT'den "zarar ediyor" haberlerine yalanlama: Rapordaki veriler çarpıtıldı Şişli'deki tecavüz girişimi iddiasında şüpheliye tutuklama istendi Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene yumrukla saldıran kadın gözaltına alındı