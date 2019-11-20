Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başkanları şahsıma, bir diğeri yine bir konuşmasında şahsıma Parlamentonun çatısı altında her türlü hakareti edepsizce yaptılar. Bunların edepsizlikleri karşısında artık susmak diye bir şey yok. Gereği neyse aynen bunlara cevabını vereceğiz."