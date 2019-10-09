Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında "Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı" yapıldı
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 'Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı' yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında "Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı" yapıldı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında "Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı"ndan görüntüler ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında "Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı" yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında "Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı"ndan görüntüler ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında "Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı" yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Barış Pınarı Harekatı, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 07:28 Kaynak: AA
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