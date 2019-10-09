Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında "Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı" yapıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında "Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı"ndan görüntüler ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında "Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı" yapıldı. Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 07:28 Kaynak: AA
Barış Pınarı'nda Türk jetlerinin hedefi vurması teröristin kamerasına yansıdı Son dakika: ABD Başkanı Trump'tan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: ABD operasyonu onaylamıyor Suriye'den 9 roket atıldı, kaymakamlık vatandaşları uyardı! Tel Abyad'daki terör hedefleri roketatar ve obüslerle vuruluyor