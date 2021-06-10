"Marmara Denizi'nin tüm çevresinin belli bir plan dahilinde 'koruma bölgesi' olarak ilan edilmelidir" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen müsilaj toplantısının ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde, " Marmara Denizi'nin tüm çevresinin belli bir plan dahilinde 'koruma bölgesi' olarak ilan edilmelidir. Mevcut arıtma tesislerinin ileri arıtım teknolojileri ile entegrasyonu sağlanmalıdır. Konu ile ilgili bir İzleme Komitesi kurulmalıdır" ifadeleri yer aldı.

-İHA-