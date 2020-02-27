Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:46 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarıyla birlikte bir güvenlik toplantısı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen toplantı 2 saat sürdü. - ANKARA
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