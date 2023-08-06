Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Kabine Toplantısı Yarın Gerçekleştirilecek - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Kabine Toplantısı Yarın Gerçekleştirilecek

06.08.2023 23:36

Kabine toplantısı, iki haftalık aranın ardından yarın gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda, iç ve dış politikadaki gelişmelerin yanı sıra ekonomideki son durum ele alınacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Tahıl Koridoru Anlaşması'nı telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin detaylarını Kabine üyelerine aktaracak. Kabine'nin en önemli konu başlıkları arasında yer alan ekonomiye geniş yer ayrılacak.

Kabine toplantısı, iki haftalık aranın ardından yarın gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda, iç ve dış politikadaki gelişmelerin yanı sıra ekonomideki son durum ele alınacak.

KABİNE TOPLANIYOR

Kabine iki haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın bir araya geliyor. Milyonların gözünün çevrildiği toplantıda iç ve dış politikadaki gelişmelerin yanı sıra ekonomideki son durum ele alınacak.

PUTİN'LE TAHIL KORİDORU GÖRÜŞMESİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Tahıl Koridoru Anlaşması'nı telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin detaylarını Kabine üyelerine aktaracak. Sorunun çözümü için sunulan öneriler ve onların nasıl hayata geçirileceği konuşulacak.

ŞİMŞEK'İN YABANCI YATIRIMCILARLA YAPTIĞI GÖRÜŞME DE MASADA

Kabine'nin en önemli konu başlıkları arasında yer alan ekonomiye geniş yer ayrılacak. ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan'ın organizasyonunda yaklaşık 50 yatırımcının katılımıyla yapılan toplantıya katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ayrıntıları paylaşacak.

ARTAN DÖVİZ REZERVİ ELE ALINACAK

Bakan Şimşek dış yatırımcıları Türkiye'ye çekmeye yönelik yürütülen ekonomi yönetiminin geldiği noktayı anlatacak. Merkez Bankası'nın artan döviz rezervi de bu kapsamda ele alınacak.,

MEMURLARIN GÖZÜ KABİNE'DE

Hafta ortasında başlayan ve memurları ilgilendiren toplu sözleşme süreci de Kabine'de görüşülecek. Memur cephesinin beklentilerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kabine'ye iletecek.

AVRUPA'DAKİ PROVOKATİF EYLEMLER

Kabine toplantısında, İsveç başta olmak üzere bazı Batı ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'e yönelik peş peşe düzenlenen saldırılar da görüşülecek. Terör örgütü mensuplarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan çirkin eylemlerine karşı atılacak adımlar değerlendirilecek.

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Kabine Toplantısında Putin Görüşmesi ve Ekonomi Planı Ele Alınacak Kabine Toplantısında Putin Görüşmesi ve Ekonomi Planı Ele Alınacak

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Son Dakika Hukuk Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Kabine Toplantısı Yarın Gerçekleştirilecek - Son Dakika


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