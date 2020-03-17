Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında korona virüs ile mücadele toplantısı yapılacak - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında korona virüs ile mücadele toplantısı yapılacak
6 saat önce
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çarşamba günü yeni tip korona virüs ile mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantı yapılacağını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:10 Kaynak: İHA
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çarşamba günü yeni tip korona virüs ile mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantı yapılacağını açıkladı.
İletişim Başkanı Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü yeni tip korona virüs ile mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek ve toplantının hemen akabinde millet-devlet birlikteliğiyle atmamız gereken adımlarla ilgili kamuoyunu bilgilendireceklerdir" dedi.
(İHA)
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