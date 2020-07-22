Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında MGK toplantısı 2,5 saatin ardından sona erdi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında MGK toplantısı 2,5 saatin ardından sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı 2,5 saatin ardından sona erdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı 2,5 saatin ardından sona erdi. Toplantıya ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 06:27 Kaynak: İHA
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