Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Güvenlik Zirvesi sona erdi - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Güvenlik Zirvesi sona erdi
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Güvenlik Zirvesi sona erdi. Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:34 Kaynak: AA
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