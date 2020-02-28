Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Güvenlik Zirvesi sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Güvenlik Zirvesi sona erdi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Güvenlik Zirvesi sona erdi

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Güvenlik Zirvesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Güvenlik Zirvesi sona erdi, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Güvenlik Zirvesi sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı yapılan zirve, yaklaşık 6 saat sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Son dakika: Erdoğan'ın başkanlığındaki İdlib zirvesinden çıkan karar: Misliyle karşılık verilecek Yaralı askere kan vermek için vatandaşlar hastaneye akın etti Beyaz TV, şehitlerimizin ardından Söylemezsem Olmaz programının bugünkü yayınını yapmıyor

Son Dakika Haberleri
08:49 Merve Boluğur 132 bin TL tazminat kazandı
08:04 Türkiye tek yürek oldu! Ünlü isimlerin şehit paylaşımları peş peşe geldi
22:40 Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 09:46:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Güvenlik Zirvesi sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]