Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı başladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.25'te başlayan toplantının ana gündem konusunu, artan korona virüs vakaları nedeniyle alınacak yeni tedbirler oluşturacak. Dün yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , yeni tedbirlerin Erdoğan tarafından açıklanacağını duyurmuştu.

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