Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda İdlib'deki gelişmeler değerlendirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda İdlib'deki gelişmeler değerlendirildi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda İdlib'deki gelişmeler değerlendirildi

16 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, rejim unsurlarının İdlib bölgesine takviye olarak gönderilen Türk askerine düzenlediği saldırıya karşı atılacak adımların ele alındığı toplantı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda İdlib'deki gelişmeler değerlendirildi, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, rejim unsurlarının İdlib bölgesine takviye olarak gönderilen Türk askerine düzenlediği saldırıya karşı atılacak adımların ele alındığı toplantı yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, toplantıda şehitlerin kanının yerde kalmaması ve saldırıya misliyle karşılık verilmesinin kararlaştırıldı.

Ayrıca toplantıda çatışmaların önlenmesi, sınır güvenliğinin sağlanması, yeni bir göç dalgasının ve insanlık dramının engellenmesi maksadıyla İdlib'de bulunan Türkiye'yi bu kararlılığından hiçbir saldırının vazgeçiremeyeceğini vurgulandı.

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, MİT Başkanı Hakan Fidan, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun katıldı.

Türkiye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:20 Kaynak: AA
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