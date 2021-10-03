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Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol maçı yaptığı anları paylaştı! Takipçilerine bir de mesajı var - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol maçı yaptığı anları paylaştı! Takipçilerine bir de mesajı var

03.10.2021 11:43

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı bakan ve danışmanlarıyla yaptığı basketbol maçından fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Erdoğan'ın maçta attığı basketler ve sık sık takım arkadaşlarına yaptığı motivasyon konuşmaları dikkat çekti. Paylaşımda, "Sağlık için spor yapmak çok çok önemli. Ben de haftada üç gün spor yapmaya gayret ediyorum. Harekette bereket vardır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık için spor yapmanın önemine ilişkin paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Sağlık için spor yapmak çok çok önemli. Ben de haftada üç gün spor yapmaya gayret ediyorum. Harekette bereket vardır." ifadelerini kullandı.

MAÇTAN BAZI GÖRÜNTÜLERİ YAYINLADI

Erdoğan'ın paylaşımında, bazı bakan ve danışmanları ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde oynadığı basketbol maçından görüntüler de yer aldı. Videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık takım arkadaşlarına motivasyon cümleleri kurması ve attığı basketler dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık için spor çağrısı

BAKANLAR VE HİDAYET TÜRKOĞLU DA MAÇTA YER ALDI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde oynanan maçta, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu yer almıştı.

FAHRETTİN ALTUN İŞARET ETMİŞTİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Basketbol oynadığı anlara ilişkin kısa bir video paylaşmıştı. Altun'un paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basket attığı bir anın görüntüsü yer almıştı. Fahrettin Altun, "Evet, devamı yarın @RTErdogan'da" ifadesini kullanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi Twitter hesabını işaret etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol maçı yaptığı anları paylaştı! Takipçilerine bir de mesajı var

Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Altun, basketbol, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol maçı yaptığı anları paylaştı! Takipçilerine bir de mesajı var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol maçı yaptığı anları paylaştı! Takipçilerine bir de mesajı var - Son Dakika
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