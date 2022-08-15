Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başörtülü psikolog olamaz" diyen Üstün Dökmen'i isim vermeden eleştirdi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başörtülü psikolog olamaz" diyen Üstün Dökmen'i isim vermeden eleştirdi

15.08.2022 15:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başörtülü psikolog olamaz" diyen Üstün Dökmen'i isim vermeden eleştirdi

Katıldığı bir yayında "Başörtülü psikolog, başörtülü psikiyatrist, başörtülü PDR uzmanı olması meslek etiğine aykırıdır." diyen Profesör Üstün Dökmen, tüm ülkenin tepkisini çekti. Bugün yaptığı konuşmada konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan "28 Şubat bakiyesi kimi kendini bilmezlerin başörtülü kadınlara yönelik hezeyanlarında görüyoruz. Son 21 yılda yaşanan onca değişime rağmen millete tepeden bakan CHP zihniyeti yerinde saymayı sürdürüyor." dedi.

Prof. Dr. Üstün Dökmen, konuk olarak katıldığı bir programda başörtülü rehber öğretmenleri, psikologları ve psikiyatrları hedef aldı.

"BAŞÖRTÜLÜ PSİKOLOG, MESLEK ETİĞİNE AYKIRI"

"Başörtülü rehber öğretmen olamaz" sözlerine gelen tepkiler hakkında konuşan Dökmen, açıklamasının devamında "Rehber öğretmenlerin çoğunluğu başörtülü. Söylediğim o şu. Tepki gösterildi bunlar temelsiz trol tepkileridir. Trol kendini saklayan, korkak, cesur olmayan, kafası çalışmayan kişilerdir. Söylediğim aynen şu, bir eczacı başörtülü olabilir, mimar olabilir, Milli Eğitim izin verdiği için öğretmen olabilir, hakim ve savcı benim alanım değil karışmıyorum. Fakat başörtülü psikolog, başörtülü psikiyatrist, başörtülü PDR uzmanı olması meslek etiğine aykırıdır. Nötr olamazlar." dedi.

TEPKİ YAĞDI

Dökmen'in sözleri sosyal medyada gündem yarattı. Profesörün ismi kısa sürede TT olurken, kullanıcılar başörtülü olmayan uzmanların empati yeteneğinden veya nötr kalacaklarından nasıl emin olunabileceğini sorguladı.

"28 ŞUBAT BAKİYESİ KİMİ KENDİNİ BİLMEZLER"

Bu sözlere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da bir tepki geldi. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, isim vermeden Dökmen'i eleştirerek "28 Şubat bakiyesi kimi kendini bilmezlerin başörtülü kadınlara yönelik hezeyanlarında görüyoruz. Son 21 yılda yaşanan onca değişime rağmen millete tepeden bakan CHP zihniyeti yerinde saymayı sürdürüyor. CHP ve yandaşları değişmemekte, kendilerini yenilememekte ısrar ediyor. Bu ülkenin en büyük açığı demokrasiyi içselleştirmiş, yerli ve milli muhalefet açığıdır. İhya yerine yıkmayı siyasetlerinin merkezine yerleştiren rövanşist yaklaşımdır. Sandıkta milletten tokat yiyenler iktidara gelmek için darbelerden, hatta FETÖ'cü alçaklardan bile medet ummuşlardır." dedi.

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