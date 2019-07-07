Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başpehlivan Gürbüz'ü tebrik etti
59 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 658'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan unvanını alan Ali Gürbüz'e tebrik telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 07:53 Kaynak: DHA
, 658'inci Tarihi Kırkpınar
Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan unvanını alan Ali Gürbüz
'e tebrik telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 658'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık unvanını alan Ali Gürbüz'e bir tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.
BAKAN KASAPOĞLU DA KUTLADI
Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Başpehlivan Gürbüz'ü başarısından ötürü kutladı. Bakan Kasapoğlu'nun tebrik mesajında şu ifadeler yer aldı: " Edirne
'de bu yıl 658'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalinde rakibi Orhan Okulu'yu yenerek altın kemeri kazanan Ali Gürbüz'ü kutluyorum. Ata sporumuz güreşi bir kültür mirası olarak görüyoruz. Ata sporumuzu gelecek nesillere bırakma gayretiyle bu önemli organizasyonda ter döken tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum."
Kırkpınar'da şampiyon Ali Gürbüz
Parma'dan Galatasaray'a Gervinho yanıtı!
Ali Koç, Ersun Yanal ve futbolcular Topuk Yaylası'nda taraftarla buluştu
Mourinho, 100 milyon euroluk teklifi reddetti!