Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan "başpehlivan unvanı" alan Ali Gürbüz'ü tebrik etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan "başpehlivan unvanı" alan Ali Gürbüz'ü tebrik etti

28 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan unvanını alan Ali Gürbüz'ü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan unvanını alan Ali Gürbüz'ü tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan unvanını alan Ali Gürbüz'e bir tebrik telgrafı göndermiştir" denildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 08:16 Kaynak: İHA
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Ali Gürbüz, Kırkpınar, Güncel
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