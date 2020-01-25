Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başta AFAD ve Kızılay olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Başta AFAD ve Kızılay olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başta AFAD ve Kızılay olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başta AFAD ve Kızılay olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla milletimizin yanındayız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başta AFAD ve Kızılay olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla milletimizin yanındayız."

Recep Tayyip Erdoğan, Kızılay, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:34 Kaynak: AA
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