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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başta AFAD ve Kızılay olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başta AFAD ve Kızılay olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla milletimizin yanındayız."
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:34 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başta AFAD ve Kızılay olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla milletimizin yanındayız."
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