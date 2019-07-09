Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başta Balkan ülkeleri olmak üzere Avrupa kıtasının tamamının güvenliğine...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başta Balkan ülkeleri olmak üzere Avrupa kıtasının tamamının güvenliğine...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başta Balkan ülkeleri olmak üzere Avrupa kıtasının tamamının güvenliğine paha biçilemez katkı sağladık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başta Balkan ülkeleri olmak üzere Avrupa kıtasının tamamının güvenliğine paha biçilemez katkı sağladık. Ancak bu zorlu süreçte Avrupalı dostlarımızdan beklediğimiz desteği ve insani tavrı göremedik."
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:11 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa, Güncel
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