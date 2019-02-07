Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başta Deaş Olmak Üzere, Ülkemize, Bölgemize ve Dünyaya Tehdit Oluşturan Tüm...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başta Deaş Olmak Üzere, Ülkemize, Bölgemize ve Dünyaya Tehdit Oluşturan Tüm...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başta DEAŞ olmak üzere, ülkemize, bölgemize ve dünyaya tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle mücadeleye kararlıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başta DEAŞ olmak üzere, ülkemize, bölgemize ve dünyaya tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle mücadeleye kararlıyız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:01 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başta Deaş Olmak Üzere, Ülkemize, Bölgemize ve Dünyaya Tehdit Oluşturan Tüm...
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