Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başta Deaş Olmak Üzere, Ülkemize, Bölgemize ve Dünyaya Tehdit Oluşturan Tüm...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başta DEAŞ olmak üzere, ülkemize, bölgemize ve dünyaya tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle mücadeleye kararlıyız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Başta DEAŞ olmak üzere, ülkemize, bölgemize ve dünyaya tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle mücadeleye kararlıyız."
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:01 Kaynak: AA
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