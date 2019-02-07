Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başta Deaş Olmak Üzere Tüm Terör Örgütleriyle Mücadeleye Kararlıyız"
38 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Ticaret Odası ve Amerikan Türk Konseyi Üyelerini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, ABD
Ticaret Odası ve Amerikan Türk Konseyi Üyelerini kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan
, konsey üyelerine hitaben bir konuşma yaptı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başta DEAŞ olmak üzere, ülkemize, bölgemize ve dünyaya tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle mücadeleye kararlıyız."
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:34 Kaynak: AA
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