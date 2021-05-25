Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batı başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde İslam düşmanlığı hastalığı tıpkı kanser hücresi gibi hızla yayılmaktadır" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batı başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde İslam düşmanlığı hastalığı tıpkı kanser hücresi gibi hızla yayılmaktadır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelmesi Tanıtım görüntüsü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüde konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, RTÜK tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumunda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelmesi Tanıtım görüntüsü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüde konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, RTÜK tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumunda konuştu. (1) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batı başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde İslam düşmanlığı hastalığı tıpkı kanser hücresi gibi hızla yayılmaktadır."

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