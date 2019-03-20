Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batılı Toplumlar ve Hükümetler, Irkçılık, Yabancı Düşmanlığı ve İslamofobi...
47 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batılı toplumlar ve hükümetler, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslamofobi gibi ideolojilerin normalleşmesine izin vermemeli."
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Batılı toplumlar ve hükümetler, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslamofobi gibi ideolojilerin normalleşmesine izin vermemeli."
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:12 Kaynak: AA
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