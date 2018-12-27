Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal, Ben Senin Cumhurbaşkanın Olmaya Meraklı Değilim, Ben Milletimin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal, Ben Senin Cumhurbaşkanın Olmaya Meraklı Değilim, Ben Milletimin...

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal, ben senin cumhurbaşkanın olmaya meraklı değilim, ben milletimin cumhurbaşkanı olarak seçildim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal, ben senin cumhurbaşkanın olmaya meraklı değilim, ben milletimin cumhurbaşkanı olarak seçildim."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:15 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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