Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal, Ben Senin Cumhurbaşkanın Olmaya Meraklı Değilim, Ben Milletimin...
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal, ben senin cumhurbaşkanın olmaya meraklı değilim, ben milletimin cumhurbaşkanı olarak seçildim."
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Bay Kemal, ben senin cumhurbaşkanın olmaya meraklı değilim, ben milletimin cumhurbaşkanı olarak seçildim."
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:15 Kaynak: AA
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