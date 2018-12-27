Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal, Ben Senin Cumhurbaşkanın Olmaya Meraklı Değilim"
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- 49. Muhtarlar Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlara hitabı ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 49. Muhtarlar Toplantısı'na katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:34 Kaynak: AA
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