Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal, Ben Senin Cumhurbaşkanın Olmaya Meraklı Değilim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal, Ben Senin Cumhurbaşkanın Olmaya Meraklı Değilim"

12 dakika önce

- 49. Muhtarlar Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlara hitabı ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 49. Muhtarlar Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
- 49. Muhtarlar Toplantısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlara hitabı ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 49. Muhtarlar Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal, ben senin cumhurbaşkanın olmaya meraklı değilim, ben milletimin cumhurbaşkanı olarak seçildim."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:34 Kaynak: AA

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