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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal bir defa ne Milli Savunma Bakanlığımızı tanıyor ne TSK'yı tanıyor.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal bir defa ne Milli Savunma Bakanlığımızı tanıyor ne TSK'yı tanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:16 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal bir defa ne Milli Savunma Bakanlığımızı tanıyor ne TSK'yı tanıyor. Buralardan cahil kalmış birisi. " - ANKARA
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