Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal bir defa ne Milli Savunma Bakanlığımızı tanıyor ne TSK'yı tanıyor. - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bay Kemal bir defa ne Milli Savunma Bakanlığımızı tanıyor ne TSK'yı tanıyor. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal bir defa ne Milli Savunma Bakanlığımızı tanıyor ne TSK'yı tanıyor.

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal bir defa ne Milli Savunma Bakanlığımızı tanıyor ne TSK'yı tanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal bir defa ne Milli Savunma Bakanlığımızı tanıyor ne TSK'yı tanıyor. Buralardan cahil kalmış birisi. " - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, TSK, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:16 Kaynak: İHA
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