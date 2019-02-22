Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal Bizim Kuyruklarımız Yokluk Değil, Varlık Kuyrukları"

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Erdoğan, Miting Yaptığı Kentte Belediyeye Kızdı: Böyle Devam Ederse Vurur Geçeriz

Yeşim Salkım, 6 Yıl Sonra Barışan Demet Akalın ve Alişan'a Sitem Etti: Beşi Bir Yerdeye Onur ve Gurur Gitti