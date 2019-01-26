Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal Bizim İcraatımızın Ulaştığı Yere, Senin Hayallerin Bile Ulaşamaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal Bizim İcraatımızın Ulaştığı Yere, Senin Hayallerin Bile Ulaşamaz"

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal bizim icraatımızın ulaştığı yere, senin hayallerin bile ulaşamaz" -"Ülkemizin huzurunu bozmak, fitne sokmak için çırpınan içerideki gafillere, teröristlere, ajanlara itibar etmeyen Gaziantepli kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum" -"Biz burada huzur içinde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal bizim icraatımızın ulaştığı yere, senin hayallerin bile ulaşamaz"
-"Ülkemizin huzurunu bozmak, fitne sokmak için çırpınan içerideki gafillere, teröristlere, ajanlara itibar etmeyen Gaziantepli kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum"
-"Biz burada huzur içinde yaşarken yanı başımızdaki kardeşlerimizi zalimlerin varil bombalarına bırakamayız"
-"Diyorlar ki Türkiye'nin Suriye'de ne işi var? Onlara şunu deyin, 1998 yılında Baba Esed ile Türkiye bir Adana Mutabakatı anlaşması imzaladı. Bu anlaşma hala hükmü icraa gerekiyor. 2001'de bu yine yenilendi, ve bu daha sonra aynı kararlılıkla şu anda da hükmünü icraa etmektedir. Mesele DEAŞ, Suriye, Irak meselesi değil, burada çok daha derin bir oyun ve karmaşık hesaplar var. DEAŞ ile mücadelede somut başarıları olan tek ülke Türkiye'dir"
-"Suriye'de güvenli yerleri çoğalttıkça bu yükü hafifleteceğiz, 300 bine yakın Suriyeli topraklarına döndü"
-"Oldu - oldu, olmadı bir gece ansızın ordayız. İstiklalimizden asla taviz vermeyiz"

GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şahinbey Karataş Spor Salonu'nda AK Parti Gaziantep İlçe Belediye Başkan adaylarını açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:16 Kaynak: İHA

Türkiye, Suriye, Huzur, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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