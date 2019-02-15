Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal Bizim Teröristleri Öldürmemizden Rahatsız Oluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal Bizim Teröristleri Öldürmemizden Rahatsız Oluyor.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal bizim teröristleri öldürmemizden rahatsız oluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal bizim teröristleri öldürmemizden rahatsız oluyor. Beraberinde yürüdüğü o terör örgütünün desteklediği HDP'yle rahatsız oluyorlar."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:51 Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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