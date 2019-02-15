Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal Bizim Teröristleri Öldürmemizden Rahatsız Oluyor.
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal bizim teröristleri öldürmemizden rahatsız oluyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Bay Kemal bizim teröristleri öldürmemizden rahatsız oluyor. Beraberinde yürüdüğü o terör örgütünün desteklediği HDP
'yle rahatsız oluyorlar."
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:51 Kaynak: AA
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