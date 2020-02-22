Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal, grup toplantısında saman dahil her konudan bahsediyor fakat... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bay Kemal, grup toplantısında saman dahil her konudan bahsediyor fakat... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal, grup toplantısında saman dahil her konudan bahsediyor fakat...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal, grup toplantısında saman dahil her konudan bahsediyor fakat yoldaşlarının Yalova Belediyesinde kurduğu rüşvet çiftliğinden tek kelime dahi bahsetmiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal, grup toplantısında saman dahil her konudan bahsediyor fakat yoldaşlarının Yalova Belediyesinde kurduğu rüşvet çiftliğinden tek kelime dahi bahsetmiyor."

Recep Tayyip Erdoğan, Yalova, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 05:46 Kaynak: AA
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