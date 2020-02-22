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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal, grup toplantısında saman dahil her konudan bahsediyor fakat...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal, grup toplantısında saman dahil her konudan bahsediyor fakat yoldaşlarının Yalova Belediyesinde kurduğu rüşvet çiftliğinden tek kelime dahi bahsetmiyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 05:46 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal, grup toplantısında saman dahil her konudan bahsediyor fakat yoldaşlarının Yalova Belediyesinde kurduğu rüşvet çiftliğinden tek kelime dahi bahsetmiyor."
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