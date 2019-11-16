Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal IMF kapısını CHP zihniyeti açtı, biz değil."
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bay Kemal IMF kapısını CHP zihniyeti açtı, biz değil.' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal IMF kapısını CHP zihniyeti açtı, biz değil."

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal IMF kapısını CHP zihniyeti açtı, biz değil."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal IMF kapısını CHP zihniyeti açtı, biz değil."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:02 Kaynak: AA
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