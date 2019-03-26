Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal'in Ortaya Koyduğu Adayın da (Ekrem İmamoğlu) Herhalde Ondan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal'in Ortaya Koyduğu Adayın da (Ekrem İmamoğlu) Herhalde Ondan...

6 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal'in ortaya koyduğu adayın da (Ekrem İmamoğlu) herhalde ondan farkının olmadığını göreceksiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal'in ortaya koyduğu adayın da (Ekrem İmamoğlu) herhalde ondan farkının olmadığını göreceksiniz. İstanbul'a böyle bir genel başkanın, böyle bir adayının faydası olabilir mi?"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:39 Kaynak: AA

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