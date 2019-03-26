Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal'in Ortaya Koyduğu Adayın da (Ekrem İmamoğlu) Herhalde Ondan...
6 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal'in ortaya koyduğu adayın da (Ekrem İmamoğlu) herhalde ondan farkının olmadığını göreceksiniz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal'in ortaya koyduğu adayın da (Ekrem İmamoğlu) herhalde ondan farkının olmadığını göreceksiniz. İstanbul'a böyle bir genel başkanın, böyle bir adayının faydası olabilir mi?"
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:39 Kaynak: AA
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