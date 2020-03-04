Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal'in yeri ne vatandır, ne millettir. Onun yeri Esed'in yanıdır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bay Kemal'in yeri ne vatandır, ne millettir. Onun yeri Esed'in yanıdır' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal'in yeri ne vatandır, ne millettir. Onun yeri Esed'in yanıdır"

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. (5)

"Bay Kemal'in yeri ne vatandır, ne millettir. Onun yeri Esed'in yanıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Kemal'in yeri ne vatandır, ne millettir. Onun yeri Esed'in yanıdır

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:05 Kaynak: AA
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