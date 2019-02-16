Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal Ne Diyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal Ne Diyor?

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal ne diyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal ne diyor? 'Çiftçi aç, çiftçinin topraklarına el konuldu' diyor. Eline diline dursun. Hangi topraklara el koyduk? 2,6 katrilyon çiftçilerimize tarımsal destek verdik? Bunlar resmi hesaplar. Sen neye göre konuşuyorsun?"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:07 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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