Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal Ne Diyor?
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal ne diyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Bay Kemal ne diyor? 'Çiftçi aç, çiftçinin topraklarına el konuldu' diyor. Eline diline dursun. Hangi topraklara el koyduk? 2,6 katrilyon çiftçilerimize tarımsal destek verdik? Bunlar resmi hesaplar. Sen neye göre konuşuyorsun?"
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:07 Kaynak: AA
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