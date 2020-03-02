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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal şehadet nedir bilmeyin, bunun cahili olan bir kişi"
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Salon dışındaki katılımcılardan görüntüler Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelmesi Salondan görüntüler İstiklal Marşı'nın okunması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve...
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:21 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Salon dışındaki katılımcılardan görüntüler
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelmesi
Salondan görüntüler
İstiklal Marşı'nın okunması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre Merkezi'nde AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. (1)
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